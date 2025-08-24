Giornata dell’indipendenza Ucraina, Trump “Il vostro coraggio ispira”. Zelensky “Grazie del supporto”

MILANO (ITALPRESS) – In occasione della Giornata dell’indipendenza Ucraina, il presidente americano Donald Trump ha augurato a Kiev una felice Giornata dell’Indipendenza. Il messaggio del presidente USA è stato pubblicato dal numero uno ucraino Volodymyr Zelensky. “Il popolo ucraino ha uno spirito indomabile, e il coraggio del vostro paese ispira molti. In questo giorno importante sappiate che gli Stati Uniti rispettano la vostra lotta, onorano i vostri sacrifici e credono nel vostro futuro come stato indipendente”, ha affermato Trump.

Zelensky ha ringraziato il presidente USA per gli auguri: “Apprezziamo le vostre parole calorose rivolte al popolo ucraino e ringraziamo gli Stati Uniti d’America per stare fianco a fianco con l’Ucraina, difendendo ciò che è più prezioso: l’indipendenza, la libertà e la pace garantita”.

