Giornata di emergenza incendi in Sardegna, Canadair e Super Puma in azione

CAGLIARI (ITALPRESS) – Giornata particolarmente complessa per il sistema antincendio regionale, con numerosi roghi attivi in diverse aree della Sardegna e un massiccio impiego di mezzi aerei e squadre a terra. Il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Sardegna ha coordinato una serie di interventi simultanei, con il supporto di elicotteri e Canadair, per fronteggiare incendi di vegetazione che hanno interessato più province dell’Isola. Nel territorio di Stintino, in località Cuile Novo, le fiamme hanno richiesto l’intervento di un elicottero proveniente dalla base operativa di Anela. Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal DOS della Stazione Forestale dell’Asinara, impegnato nella gestione del fronte di fuoco.

Situazione più critica nel territorio di Thiesi, in località Chessa Muri, dove inizialmente sono stati impiegati due elicotteri delle basi di Anela e Fenosu. Con il peggiorare delle condizioni, è stato necessario l’intervento di un elicottero Super Puma decollato da Fenosu, a supporto delle operazioni coordinate dal DOS della Stazione Forestale di Thiesi. Un altro incendio ha interessato il territorio di Teulada, in località Masoni de Susu. Per contenere il rogo sono stati impiegati due elicotteri provenienti dalle basi di Pula e Iglesias, con il coordinamento della Stazione Forestale locale, poi un Canadair arrivato dall’aeroporto di Olbia. Nel pomeriggio un ulteriore fronte si è aperto nel territorio di Macomer, in località Crastu Ozzastru. Qui sono entrati in azione due elicotteri del dispositivo regionale e un Canadair decollato da Ciampino, a conferma della portata dell’emergenza e del coinvolgimento anche della flotta nazionale.

– foto Corpo forestale e di Vigilanza Ambientale della Sardegna –

(ITALPRESS).