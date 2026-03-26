I giornalisti dell’agenzia Italpress aderiscono allo sciopero per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro

ROMA (ITALPRESS) – Anche i giornalisti dell’agenzia di stampa Italpress aderiscono allo sciopero proclamato dalla Federazione nazionale della Stampa italiana per venerdì 27 marzo 2026.
I giornalisti italiani si mobilitano per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro Fnsi-Fieg scaduto nel 2016.
– foto FNSI –
(ITALPRESS).
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