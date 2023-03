MILANO (ITALPRESS) – Sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione della Fenice CONAI per il giornalismo ambientale giovane, il premio che CONAI dedica alle nuove generazioni di giornalisti che si sono occupati di sostenibilità, riciclo e tematiche ambientali.

Tutti i giornalisti dai quarant’anni compresi in giù, come lo scorso anno, possono candidare i loro articoli o i loro servizi radio-televisivi pubblicati tra la Giornata mondiale della Terra 2022 e la Giornata mondiale della Terra 2023. Le produzioni giornalistiche dovranno essere quindi apparse tra il 22 aprile 2022 e il 21 aprile 2023, ma per iscriversi ci sarà tempo fino al 1° giugno 2023.

«Un premio in cui ho creduto da subito, e che lo scorso anno ha dato testimonianza di quanta competenza e passione ci siano oggi nei giovani giornalisti che si occupano di ambiente», commenta il presidente CONAI Luca Ruini. «Credo che valorizzare il loro lavoro sia parte dei compiti di CONAI. Raccontare le eccellenze della nostra economia circolare è sempre più importante: siamo il primo Paese europeo per riciclo pro-capite di imballaggi, del resto. Non vedo l’ora di scoprire i lavori dei giornalisti che si candideranno», aggiunge.

I nomi di tutti i giurati che selezioneranno i vincitori saranno svelati nelle prossime settimane.

Intanto, per i due vincitori – uno per la categoria audio-visivo e uno per quella dedicata agli articoli scritti – la novità sarà la partecipazione al Festival del Giornalismo Culturale, quest’anno main partner del Premio: la cerimonia di consegna delle due Fenici si terrà proprio al Festival che da undici anni anima la città di Urbino a inizio ottobre, ormai uno degli eventi di primo piano nel mondo del giornalismo italiano.

La Fenice CONAI per il giornalismo ambientale giovane è patrocinata dall’Ordine dei Giornalisti. Altro main partner resta Ecomondo, l’evento di riferimento in Europa nel settore della green economy e dell’innovazione tecnologica e industriale che si tiene ogni anno nell’impianto fieristico di Rimini.

Il premio rimane ovviamente la statuetta ideata da CONAI nel 2022 in occasione dei suoi venticinque anni: una Fenice a sette code che spiega le ali, simbolo di rinascita anche per i materiali di imballaggio, progettata da un gruppo di studenti della Scuola del Design del Politecnico di Milano.

