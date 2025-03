ROMA (ITALPRESS) – Giorgia Santini è il nuovo segretario generale della Federazione Motociclistica Italiana. 45 anni, nel 2006 ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Roma Tre, ha concluso con successo il Corso di Alta Formazione in Diritto Sportivo ed il Master Universitario di II Livello in “Diritto ed Economia dello Sport” presso l’Università LUMSA di Roma. Entrata nell’organico della Federazione Motociclistica Italiana nel 2008, nel 2020 ha assunto il ruolo di Coordinatore dell’Area Funzionamento. Nel 2023 le è stato conferito l’incarico di Vice Segretario Generale Vicario e lo scorso 1° marzo è stata nominata Segretario Generale dal Consiglio Federale. E’ il primo Segretario Generale donna nella storia della Federazione Motociclistica Italiana e subentra ad Alberto Rinaldelli che ha raggiunto l’età pensionabile dopo aver rappresentato, per oltre 20 anni, un riferimento per la FMI, contribuendo in maniera significativa a farne una Federazione moderna, strutturata e capace di affrontare continue sfide.

“Sono particolarmente orgoglioso che Giorgia Santini, cresciuta all’interno della Federazione Motociclistica Italiana, sia divenuta un punto di riferimento fino a esserne nominata Segretario Generale. La sua competenza e la sua affidabilità saranno fondamentali per affrontare insieme le sfide attuali e del futuro, con l’obiettivo comune di continuare a soddisfare le istanze dei nostri Moto Club, tesserati e di tutti i motociclisti. Lo abbiamo fatto, credo con successo, insieme ad Alberto Rinaldelli, un amico oltre che un collega che stimo profondamente. Ci tengo a ringraziarlo per il forte e costante impegno con cui, nei suoi oltre 20 anni di carriera presso la FMI, ha lavorato senza mai risparmiarsi”, le parole di Giovanni Copioli, presidente FMI.

“Ringrazio il Presidente Giovanni Copioli e il Consiglio Federale per avermi nominato Segretario Generale, un ruolo di massima responsabilità sia in termini amministrativi che di gestione delle risorse umane interne alla Federazione. Avrò il piacere di lavorare fianco a fianco con il Presidente e con i Consiglieri, condividendo obiettivi e traguardi. Colgo questa occasione per ringraziare sentitamente Alberto Rinaldelli, che con il suo lavoro ha portato la FMI ad essere un punto di riferimento per il mondo sportivo italiano e internazionale. Prima di tutto però è stato per me un esempio di perseveranza e passione per il proprio lavoro. Valori che condivido, che metterò in pratica e che mi auguro possano continuare ad ispirare tutto il lavoro della Federazione Motociclistica Italiana”, il commento di Giorgia Santini, neo segretario generale FMI.

