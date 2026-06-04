Giorgetti “Nella prossima legge di bilancio un adeguamento normativo sul 5 per mille”

ROMA (ITALPRESS) – “Preso atto dell’incremento crescente delle scelte dei contribuenti, è mia intenzione promuovere nell’ambito della prossima legge di bilancio un adeguamento normativo per garantire il monitoraggio dell’allineamento dell’ammontare delle risorse con le somme effettivamente erogate, assicurando una ana verifica attenta e un’eventuale revisione dei criteri in base ai quali i beneficiari possono accedere alle risorse pubbliche”. Così il ministro dell’Economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, nel corso del question time alla Camera parlando del 5 per mille.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).