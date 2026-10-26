ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei Ministri si riunirà mercoledì per varare la Legge di bilancio. È quanto si apprende da fonti di maggioranza. L’obiettivo è l’approvazione della manovra entro la giornata.

PROSEGUE IL CONFRONTO ALL’INTERNO DELLA MAGGIORANZA

Prosegue il confronto costruttivo all’interno della maggioranza in vista del varo della Legge di Bilancio 2027. Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto oggi un contatto con i Vicepresidenti del Consiglio, Antonio Tajani e Matteo Salvini, con il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi e con il Ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti per fare il punto sul provvedimento. Nel corso del colloquio è stato esaminato lo stato di avanzamento del lavoro in vista del varo in Consiglio dei ministri. L’obiettivo della maggioranza è approvare la manovra nella giornata di mercoledì. È quanto si apprende da fonti di maggioranza. Al centro del confronto le misure per famiglie e ceto medio, il sostegno a giovani e anziani, gli interventi sul fisco e il sostegno alle imprese, nonché il potenziamento del sistema sanitario. Confermata la volontà di concentrare le risorse disponibili sugli interventi considerati prioritari, con l’obiettivo di sostenere il potere d’acquisto, rafforzare la crescita e dare impulso all’economia, coniugando queste priorità con la necessaria attenzione alla tenuta dei conti pubblici. Nel corso del vertice si è inoltre fatto il punto sulle interlocuzioni con la Commissione europea – che proseguono in un modo proficuo – sull’utilizzo della clausola nazionale di salvaguardia (NEC), in particolare per le misure in materia di energia. Il confronto punta a chiarire gli interventi ammissibili e i relativi margini di flessibilità, in vista della definizione della manovra.

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