LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Con la cerimonia d’apertura

organizzata nella cornice di Piazza dei Granai hanno preso il via a Malta i Giochi dei piccoli Stati d’Europa che coinvolgono 900 atleti, di cui 200 maltesi, che si sfidano in dieci diverse discipline sportive fino a sabato. Andorra, Cipro, Islanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Monaco, Montenegro e San Marino gareggiano con la squadra maltese in atletica leggera, pallacanestro, judo, rugby a sette, vela, tiro a segno, squash, nuoto, ping pong e tennis in 11 diverse strutture che negli ultimi mesi hanno subito lavori di ristrutturazione. Questi Giochi sono ospitati ogni due anni ed è la terza volta che Malta li ospita riunendo atleti provenienti dai nove paesi più piccoli d’Europa, tra cui Malta. Il primo ministro maltese Robert Abela è intervenuto alla cerimonia di apertura e ha affermato che Malta è pronta ad accogliere questo evento sportivo internazionale, la prima occasione dopo la pandemia. Ha osservato che il governo maltese ha effettuato un numero record di investimenti nelle migliori strutture e per la formazione degli atleti e che queste infrastrutture saranno un’eredità che cercheranno di soddisfare le esigenze di tutti gli sportivi.

Tuttavia, il governo maltese ha ricevuto qualche critica per non aver completato una piscina da 16 milioni di euro a Gozo, una piscina coperta da 14 milioni di euro nel complesso sportivo a Cottonera, un complesso di tennis da 3 milioni di euro a Pembroke e un complesso di squash e sollevamento pesi indoor da 9 milioni di euro a Marsa da utilizzare durante questi giochi. Nel suo discorso, incoraggiando gli atleti maltesi, il Primo Ministro li ha descritti come un’ispirazione per tutti gli atleti e ha affermato che questi giochi sono un’opportunità per le piccole nazioni di mostrare i loro valori e talenti condivisi, inclusa la pace. Abela ha detto agli atleti stranieri che si trovano in un paese che crede nella diversità e nell’inclusione. Il presidente del Comitato Olimpico Europeo Spyros Capralos ha affermato che la passione nello sport unisce tutti e costruisce ponti.

– photo uff.st. Congresso di Stato Repubblica di San Marino –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]