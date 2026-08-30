Giochi Mediterraneo, Marek argento nei 100 “Un orgoglio vincere per l’Italia”

TARANTO (ITALPRESS) - "L'oro era distante, ma volevo batterlo. Peccato non esserci riuscito. È comunque un onore gareggiare con atleti di talento e conquistare una medaglia per l'Italia". Così Eric Marek, medaglia d'argento nei 100 metri ai Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. L'azzurro ha espresso soddisfazione per il risultato ottenuto e ha voluto ringraziare chi lo ha sostenuto: "Ringrazio tutte le persone che mi hanno supportato e che mi hanno accompagnato in questo percorso". xt8/gm