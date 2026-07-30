Giochi del Mediterraneo, Abodi “Taranto pronta a uno show che resterà nella memoria”

TARANTO (ITALPRESS) – “Essere a Taranto è come non averla mai lasciata. Tornare qui significa ritrovare una comunità che ha lavorato con passione e determinazione per raggiungere un obiettivo importante”. Lo ha dichiarato il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, nel corso della conferenza stampa di presentazione degli impianti dei Giochi del Mediterraneo. “Ringrazio il vicepresidente della Commissione Europea, Raffaele Fitto, per la sua presenza e per il contributo offerto in questo percorso. Siamo stati tutti uniti e coordinati, consapevoli di dover organizzare un grande evento sportivo, ma anche qualcosa che va oltre lo sport. Siamo rimasti compatti soprattutto nei momenti di maggiore difficoltà, affrontando una manifestazione che assume un’importanza rilevante anche dal punto di vista geopolitico”, ha aggiunto Abodi. Il ministro per lo Sport e i Giovani, quindi, ha evidenziato il valore della cerimonia inaugurale: “Sarà uno show che resterà nella memoria di tutti. Il 21 vivremo una giornata straordinaria con la presenza del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Sarà un momento di grande prestigio per Taranto e per l’Italia”.

Abodi ha infine rivolto lo sguardo all’aspetto sportivo della manifestazione: “Saremo orgogliosi della presenza di grandi atleti provenienti da tutta l’area mediterranea. L’Italia sarà rappresentata da una delegazione di circa 500 atleti, pronti a dare il massimo davanti al pubblico di casa e a rendere ancora più speciale questa edizione dei Giochi”.

“Ci impegneremo adottando Taranto come la nostra città. Il nostro lavoro non si esaurirà con i Giochi del Mediterraneo, ma proseguirà affinché questa esperienza lasci un’eredità concreta e duratura”. “Il nostro obiettivo è contribuire a migliorare tutti gli indici che misurano la qualità della vita, la pratica sportiva, l’inclusione sociale e la capacità di attrarre eventi e investimenti. Le strutture realizzate sono straordinarie e rappresentano un patrimonio di enorme valore per Taranto e per l’intero territorio”, ha sottolineato poi il Ministro. “Continueremo a seguire con attenzione il futuro di questa città, affinché gli impianti vengano valorizzati e utilizzati al meglio anche dopo i Giochi. L’impegno delle istituzioni sarà quello di accompagnare Taranto in un percorso di crescita che abbia nello sport uno dei suoi principali motori di sviluppo”, ha concluso Abodi.

– foto xt8/Italpress –

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