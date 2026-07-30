ROMA (ITALPRESS) – Schiacciata dai servizi vincenti degli Stati Uniti, l’Italvolley maschile è uscita subito di scena dalle Finals di VNL, in corso a Ningbo, in Cina. La Nazionale allenata da Ferdinando De Giorgi si è arresa nei quarti di finale di fronte agli Usa del tecnico Karch Kiraly. Al Beilun Sports and Arts Centre, il team a stelle e strisce si è imposto per 3-0. Questi i parziali della sfida: 25-22, 25-21, 25-21. Nella fase intercontinentale gli azzurri avevano battuto gli Stati Uniti per 3-2 nel match giocato lo scorso 15 giugno alla TD Place Arena di Ottawa. Oggi invece non c’è stata storia. Alle 13.30 italiane si giocherà l’ultimo quarto di finale, che vedrà in campo Polonia e Ucraina: la vincente sfiderà la Slovenia in semifinale. Domani giornata di recupero per tutte le quattro formazioni ancora in lotta per la vittoria della Volleyball Nations League maschile. La prima semifinale sarà Usa-Giappone.

Nella sfida odierna De Giorgi ha schierato la diagonale composta da Giannelli e Romanò, con Lavia e Bottolo schiacciatori, Mati e Sanguinetti al centro e con Balaso libero. Gli Stati Uniti, invece, sono enrati in campo con: Anderson, Averill, Christenson, Hanes, Champlin e Shoji libero. Delusione nel team azzurro a fine partita. “Come tutti i ragazzi, sono dispiaciuto. Bisogna fare i complimenti agli Stati Uniti, perché hanno fatto una partita molto intensa e in generale hanno giocato bene. Noi, invece, pur nelle difficoltà che proponeva questo match, non ce la siamo giocata come volevamo. Abbiamo subito troppo in ricezione, preso troppi ace e mezzi punti. In attacco, invece, abbiamo tenuto, guardando anche le statistiche, però chiaramente siamo stati penalizzati dalla nostra prestazione di squadra in ricezione”, ha detto De Giorgi.

“E’ forse la prima volta che ci capita di subire una quantità così elevata di punti. Bisogna prenderne atto e affrontarla con tranquillità, perché sulla bontà dei ragazzi, del gruppo e di quello che dobbiamo fare non ho nessun dubbio. È sicuramente un peccato, perché costa tanta fatica arrivare fin qui e avremmo voluto giocarcela meglio. Avremo davanti a noi l’appuntamento clou di questa stagione, i Campionati Europei e quindi a parte questo momento di delusione, tireremo una linea per tenere le cose positive”, ha detto ancora il ct azzurro. “È stata una VNL nella quale, per vari motivi e opportunità, abbiamo giocato con tanti ragazzi. Questa è stata una cosa positiva, perché ci sono state delle buone risposte e c’è stata l’opportunità di farli crescere. Ora non si può racchiudere tutto in una partita e il risultato di questa partita non deve oscurare, ma illuminare. Perché ora dobbiamo vedere le cose che possiamo fare meglio e preparare con grande fiducia l’appuntamento dell’Europeo”, ha concluso De Giorgi.

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