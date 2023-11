ROMA (ITALPRESS) – A.GI.SCO. – Associazione Giochi Scommesse – ha inviato una diffida all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF), al Ministero dell’economia e delle Finanze (MEF) e per conoscenza alla Procura Regionale presso la Corte dei Conti.

L’Associazione ha proposto una ipotesi transattiva relativa alla chiusura del contenzioso giudiziario in essere con i concessionari della raccolta delle scommesse ippiche (e loro aventi causa) titolari di Lodi Arbitrali che prevede il riconoscimento agli operatori del 100% del capitale stabilito dai Lodi Arbitrali con la conseguente rinuncia da parte di questi ultimi degli interessi e delle rivalutazioni ventennali sui crediti.

La diffida inviata “ricostruisce le inadempienze delle Amministrazioni in merito alla mancata tutela degli operatori nazionali della raccolta delle scommesse ippiche nei confronti di quelli transfrontalieri ed alla mancata applicazione delle “misure di salvaguardia” previste dalla Legge a favore della rete preesistente l’emanazione dei bandi del 2006, riportando la lunga serie di sentenze e di norme succedutesi negli anni sulla questione – si legge in una nota -. Evidenzia l’inerzia delle Amministrazioni che – nonostante le norme emesse, i numerosi lodi arbitrali, le diverse pronunce giurisprudenziali ed anche i numerosi pareri dell’Avvocatura dello Stato – ha fatto si che il credito a favore delle Agenzie stia tutt’ora maturando interessi e rivalutazioni fin dal 2003″. La diffida infine è stata trasmessa alla Corte dei Conti “al fine di consentire le opportune valutazioni in relazione l’ipotesi di una responsabilità per omissione a carico dell’Amministrazione e dei suoi funzionari, dovuta appunto alla mancata predisposizione/adozione dei necessari provvedimenti, configurando l’eventuale responsabilità amministrativo-contabile in capo agli amministratori”.

