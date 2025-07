Gilles Vidal nominato Head of Design per i marchi europei di Stellantis

AMSTERDAM (OLANDA) (ITALPRESS) – Stellantis ha annunciato oggi la nomina di Gilles Vidal come nuovo Head of Design per i marchi europei del Gruppo, con effetto dal 1° ottobre. Vidal subentra a Jean-Pierre Plouè, che lascerà l’azienda. Nel suo nuovo incarico, Gilles Vidal guiderà la direzione creativa e la strategia di design degli iconici marchi europei di Stellantis che includono un’ampia gamma di veicoli, dalle city car ai veicoli commerciali leggeri.

Con una carriera eccezionale di oltre trent’anni nel design automobilistico – venticinque dei quali trascorsi tra Citroèn e Peugeot – Gilles Vidal è universalmente riconosciuto per il suo talento e per la capacità di coniugare innovazione e rispetto del patrimonio storico dei brand. Entrato in Citroèn nel 1996, ha avuto un ruolo chiave nello sviluppo di alcuni dei modelli più apprezzati dell’ultimo decennio, tra cui Peugeot 308, 3008 e 208 – tutti premiati come European Car of the Year tra il 2015 e il 2019. Nel corso della sua carriera, Vidal ha ricevuto dieci riconoscimenti, cinque dei quali nell’ambito del concorso European Car of the Year. Rientra in Stellantis dopo cinque anni nel Gruppo Renault.

“Siamo entusiasti di accogliere nuovamente Gilles in questo ruolo strategico. La sua profonda conoscenza della cultura automobilistica europea e la sua visione progettuale orientata al futuro saranno fondamentali per ridefinire la mobilità e rafforzare l’identità dei nostri marchi europei – ha dichiarato Jean-Philippe Imparato, Chief Operating Officer di Stellantis per l’area Enlarged Europe -. Colgo l’occasione per ringraziare Jean-Pierre Plouè per il suo spirito di squadra e per il contributo prezioso offerto a Stellantis”. “L’esperienza di Gilles sarà determinante per il futuro del Gruppo. E’ un designer di altissimo livello, i cui progetti hanno ottenuto cinque premi European Car of the Year nell’ultimo decennio – ha aggiunto Ralph Gilles, Chief Design Officer di Stellantis -. Gilles proseguirà l’eccellente lavoro svolto da Jean-Pierre Plouè, che desidero ringraziare per aver contribuito al rilancio e allo sviluppo di numerosi nostri marchi e prodotti”.

Infine, Gilles Vidal ha commentato: “Sono entusiasta di tornare alle origini entrando nuovamente in Stellantis. In un mondo in cui tecnologia e design devono procedere di pari passo per trasformare l’esperienza del cliente, sono pronto ad affrontare le sfide e cogliere le opportunità che ci attendono. Non vedo l’ora di collaborare con Jean-Philippe, Ralph e i loro team”.

– Foto ufficio stampa Stellantis –

(ITALPRESS).