Giansanti “Se l’Ue taglia i fondi alla Pac il danno sarà irreparabile”

MILANO (ITALPRESS) – “Se l’Europa taglierà i fondi all’agricoltura farà un danno irreparabile perché in questo momento sta garantendo la sicurezza alimentare, che è uno di quei presidi fondamentali necessari anche per dare stabilità economica ai cittadini europei”. Così il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, a margine dell’assemblea “Coltiviamo l’agricoltura di domani”, rispondendo sui possibili danni alle imprese se l’Unione Europea dovesse tagliare i fondi alla Pac (Politica agricola comune).

“Non dimentichiamoci due anni fa quando il costo del carrello della spesa era andato ai massimi, se vogliamo tornare a quella stagione basta togliere I soldi agli agricoltori. Però poi si dipende dalle importazioni”, ha osservato poi. Anche perché “quando aumenta il costo alimentare aumentano le fasce di persone che non riescono ad avere accesso al cibo”.

Giansanti ha espresso apprezzamento per “i 20 ministri che hanno scritto una nota al Commissario dicendo no al Fondo unico e quindi, in particolar modo, il ministro Lollobrigida. Mi fa piacere vedere che il Parlamento Europeo abbia preso una posizione forte contro la Commissione, anche in quel caso contro il Fondo Unico”.

“Risulta quasi impossibile da capire”, ha concluso il presidente di Confagricoltura, “come facciano il presidente della Commissione e il Commissario ad andar contro i governi, ad andar contro il Parlamento e contro gli agricoltori, quando tutti dicono che è un errore storico”.

LA RISPOSTA DI LOLLOBRIGIDA

“Sono due cose sulle quali siamo preoccupati anche noi e per questo continuiamo a lavorare costantemente per tentare di evitare che l’Europa faccia una scelta folle, che è quella di far involvere le sue politiche strategiche sul settore agricolo, che prevedono invece una pianificazione complessiva e quindi un fondo riservato agli agricoltori”. Così il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, a margine dell’assemblea di Confagricoltura, rispondendo sulle preoccupazioni espresse dal presidente Giansanti, in merito ai dazi e ai possibili tagli alla Pac da parte dell’Unione Europea.

