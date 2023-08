LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) Il leggendario cantautore italiano Gianni Morandi è tornato a Malta per il suo tour dell’estate 2023 “Go Gianni Go”. Domani sera salirà sul palco nell’iconica sede storica di Fort Manoel sull’isola di Manoel a Gzira.

L’ultima volta che Gianni Morandi ha visitato Malta è stato nel 2019. “Amo la musica, amo essere circondato da persone, amo quello che faccio”, ha detto l’icona della cultura pop italiana Gianni Morandi ai giornalisti all’Istituto Italiano di Cultura a La Valletta.

Alla domanda sul suo rapporto con i fan più giovani, Morandi ha spiegato che continua a essere se stesso, ed a tenersi aggiornato con la musica contemporanea ascoltandone molta. Non solo guarda indietro ai suoi successi passati, ma lavora anche su cose nuove. “Mi piace sperimentare. A volte funziona, a volte no”, ha detto. “Non faccio alcuno sforzo o cerco di diventare qualcun altro. Cerco di dare alle persone coraggio e speranza e inviare messaggi positivi attraverso la mia musica”, ha aggiunto.

L’Ambasciatore d’Italia a Malta Fabrizio Romano, ha osservato che avere Morandi a Malta è una grande risorsa per il lavoro dell’ambasciata, sottolineando l’importanza della cultura nell’avvicinare le due nazioni. Anche il ministro della Cultura maltese Owen Bonnici ha parlato del concerto come di un’opportunità per rafforzare le relazioni bilaterali tra Malta e l’Italia.

Durante la conferenza stampa, Morandi ha chiamato Pupo, che è a Malta per “la Notte Italiana con Pupo”, che si è tenuta giovedì.

Nel 2022 Morandi si è classificato terzo a Sanremo con Apri tutte le porte. Ha anche vinto il premio Lucio Dalla della sala stampa.

– foto: Doi

(ITALPRESS).