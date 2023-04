LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Gianni Morandi terrà un concerto a Malta ad agosto. Il concerto si terrà il 12 agosto a Fort Manoel sull’isola di Manoel ed è organizzato da Malta Globe Music. Morandi visiterà Malta nell’ambito del suo tour ‘Go Gianni Go!’. L’ultima volta che Gianni Morandi è stato a Malta è stato nel 2019. Ha entusiasmato i suoi fan al MFCC di Tà Qali con i suoi migliori successi come “Occhi di ragazza”, “Scende la pioggia” e “La fisarmonica”. Durante la sua prima visita Morandi lo descrisse come “sempre emozionante”. Morandi ha aggiunto che Malta gli piace molto e desidera venire in vacanza, a cantare e se tutto va bene in vacanza con mia moglie”.

Foto: agenziafotogramma.it

(ITALPRESS).