Gianna Nannini torna con GiannaGold: “In questo album l’amore libero da pregiudizi”

MILANO (ITALPRESS) – Sono 29 le perle del suo repertorio che Gianna Nannini ha voluto per questo nuovo capitolo di “GiannaGold”, tra immancabili evergreen senza tempo e 10 hit completamente riarrangiate in versione sinfonica, rivestite di nuovi abiti musicali, preziosi, scintillanti, dorati, ‘gold’ appunto. “Ho pensato che questo fosse il momento adatto – ha detto la cantante – Volevo fare una cosa diversa, cambiare rotta, voltare pagina e partire da una nostra rivoluzione culturale”. Tra gli inediti ci sono “Cani sciolti” e “Ricominciassimo”, quest’ultimo prodotto dalla stessa Nannini con Dardust e scritto a sei mani con Federico Nardelli e Gazzelle, una ballad intensa che attraversa le contraddizioni di un amore tormentato, tra nostalgia, disincanto e il desiderio mai sopito di ricominciare, in cui la voce di Gianna accompagna un crescendo emotivo che trova nel finale la sua massima espressione, tra tensione della sinfonica e l’affiorare di una speranza ostinata, quella di potersi scegliere ancora una volta.

L’altro inedito è “Meraviglioso errore” scritto con Brunori Sas e Dimartino, un brano di rara intensità. “Avevo visto un’intervista di Brunori durante la sua ultima partecipazione a Sanremo in cui mi metteva al vertice delle sue preferenze – ha raccontato – E così, irrorata e lusingata da questa dichiarazione d’amore, sono andata a trovarlo in Calabria per scrivere questa canzone; siamo partiti per Londra per registrare la sinfonica con Gavin Greenaway che ha avuto una visione su questo brano: ha scritto e diretto l’orchestra sinfonica di Londra, suonando anche il pianoforte. Una storia che scorre sopra la pelle e fa venire i brividi”. Un momento particolare dell’album è “America Inc.” feat. Marracash. “Ho dato una rinfrescata all’America – ha dichiarato – L’ho ricantata e ospitato Marra: si è squagliato il sogno e il vibratore a stelle e strisce ora è “America inc.”. Anche il rock e il rap hanno qualcosa comune, non cercano di compiacerti o di indorarti la pillola, dicono le cose come stanno”. “GiannaGold” ovviamente contiene successi come “Latin lover”, “Sei nell’anima”, “I maschi”, “Bello e impossibile”, “Fotoromanza”, “Profumo”, “Ragazzo dell’Europa” e “Meravigliosa creatura”. “In questo album libero l’amore da tutti i pregiudizi, i conflitti, gli egoismi, le divisioni: è proprio un disco liberatorio – ha spiegato – Ci è voluto un po’ a realizzarlo perché il mio processo creativo si era atrofizzato e anche perché il mio ruolo di mamma mi ha presa parecchio: mi piacerebbe avere un altro figlio, un maschio, anche se ho avuto un aborto qualche anno fa”.

Un ritorno epico, che apre la strada a “GiannaGold Celebration Tour Live 2027”: la tournée partirà nella primavera del prossimo anno da Livorno, sabato 13 marzo con la data zero prevista al Modigliani Forum, per proseguire con il debutto ufficiale il 15 marzo dall’Unipol Forum di Milano, e attraversare poi l’Italia, passando dalle città di Firenze il 19, Padova il 25, Jesolo il 29, Roma il 31, Eboli il 3 aprile, Bari il 6, Bologna il 9 e Torino l’11, riportando Gianna sul palcoscenico dei grandi palazzetti italiani dopo gli oltre 30 show sold out del 2024-25. A seguire le date europee, a partire dal 14 ottobre con il debutto ad Amburgo, il 16 a Leipzig, il 18 a Francoforte, il 20 a Stoccarda, il 22 a Monaco, il 23 Norimberga, il 26 a Düsseldorf, per chiudere il 29 a Zurigo, dopo la Waldbühne di quest’anno a Berlino. “Berlino è la mia città d’elezione, mi sento a casa – ha commentato – Ho una valigia qui che ho lasciato, come Marlene Dietrich: sono tornata e mi sono regalata un sogno per festeggiare una catena di successi”. Al fianco di Gianna Nannini c’è la band composta da Davide Tagliapietra alla direzione musicale e alle chitarre, Milton McDonalds alle chitarre, Christian Rigano alle tastiere, Francis Hylton al basso, Moritz Muller alla batteria, Bettah Ferrari, Alice Tombola e Laura Barbieri ai cori diretti da Moris Pradella. Gianna Nannini conserva intatta la sua grinta da oltre 50 anni.

– foto ufficio stampa Gianna Nannini –

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