Giani “Sulla casa la Regione Toscana non ha niente da imparare, impegnati con forza e molte risorse”

FIRENZE (ITALPRESS) – “Sulla casa la Regione Toscana non ha da imparare niente, si sta impegnando con molta forza e con molte risorse”. Lo ha detto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani tornando, come già fatto ieri, sulle parole pronunciate nei giorni scorsi dalla rettrice dell’Università di Firenze, Alessandra Petrucci, che aveva sollecitato Comune di Firenze e Regione Toscana ad agire in maniera più incisiva contro il caro affitti per gli studenti universitari.

“Quello che volevo dire l’ho già detto e quindi non voglio ulteriormente innestare polemiche” ha replicato Giani ancora parlando ancora di quanto dichiarato dalla rettrice Petrucci, per poi aggiungere: “Per quello che riguarda il merito del sistema casa voglio rivendicare che la Regione Toscana ha voluto, anche se siamo a due anni dalla fine dei fondi strutturali europei che sono in corso” ovvero quelli “2021-2027, nell’ultima variazione prevedere che progetti che erano non ancora realizzati o parzialmente realizzati, si potessero ricavare 50 milioni circa che saranno tutti destinati all’housing sociale, all’affitto calmierato che copre quella fascia dai 16 milioni ai 35 milioni di reddito Isee, quindi non l’edilizia economica e popolare che segue il suo percorso, non il libero mercato, ma quella fascia più in difficoltà sul problema della casa che rischia di cadere in una dimensione di povertà e che noi aiuteremo attraverso gli affitti calmierati, e conseguentemente la partecipazione a quelle realtà associative che consentono di avere per un congruo anno di tempo l’affitto con canoni che possono consentire vivere Firenze”.

