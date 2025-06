Giani “Al lavoro per riportare il Gran Premio di F1 al Mugello”

FIRENZE (ITALPRESS) – “In prospettiva un giorno vorrei ripristinare quel Gran Premio di Toscana che si era disputato, l’unica volta, durante il periodo del Covid, in cui la Formula 1 fu corsa al Mugello. Lavoro perché il Gran Premio di Toscana un giorno possa tornare ad esserci, magari anche più stabilmente”. Lo ha annunciato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, nel corso di una sua visita odierna al circuito dell’autodromo del Mugello dove quest’oggi si correrà il Gran Premio d’Italia di motociclismo.

E a chi gli ha chiesto un commento all’annuncio fatto due giorni fa dal Ceo della Dorna, Carmelo Ezpeleta, di come si stia lavorando al rinnovo contrattuale fra la stessa Dorna e l’autodromo toscano per continuare a disputerà sulla pista di Scarperia il Gran Premio d’Italia, Giani ha così commentato. “Io da quando sono presidente non ho mai mancato un anno di esserci, ma soprattutto ho cercato di dare quel supporto che è necessario. Lo farò ancora di più in quel passaggio delicato che è il cambio della modalità di gestione e concessione sul moto mondiale. Noi come Regione ci siamo”, aggiungendo poi, a chi gli ha chiesto se proprio l’istituzione da lui guidata potrà contribuire al rinnovo del contratto con Dorna per la disputa del Gp d’Italia nel Mugello: “Nei prossimi mesi troveremo le modalità organizzative e anche giuridiche in cui lo possiamo fare e saranno al centro di un tavolo che abbiamo deciso di instaurare con Paolo Poli. Non ci possiamo permettere di vedere un Mugello senza il Gran Premio d’Italia”.

