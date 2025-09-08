Ghera inaugura la stazione riqualificata della Roma Nord a Viterbo

VITERBO (ITALPRESS) – Questa mattina ha riaperto ai cittadini la stazione di Viterbo della ferrovia regionale Roma Nord (Roma-Civita Castellana-Viterbo). Ad inaugurare Porta Fiorentina, oggetto di importanti interventi di riqualificazione, è stato l’assessore alla Mobilità e Trasporti della Regione Lazio, Fabrizio Ghera insieme ai rappresentanti delle istituzioni locali e regionali. “L’intervento di riqualificazione completato oggi risulta ricompreso nel più ampio appalto di riqualificazione delle stazioni di Viterbo e Labaro sulla ferrovia regionale Roma Nord, finanziati con un totale di oltre 2,2 milioni di euro”, si legge in una nota.

La riqualificazione della Stazione di Viterbo ha riguardato il risanamento delle pensiline di banchina con rifacimento completo dell’impermeabilizzazione e della pavimentazione, il nuovo impianto di illuminazione, la riqualificazione del fabbricato viaggiatori e il rifacimento completo dei servizi igienici.

Si tratta di “un segnale importante che conferma gli impegni presi dalla Giunta regionale per rendere sempre più efficiente il servizio di trasporto pubblico regionale. Sulla Roma-Civita Castellana-Viterbo la Regione Lazio, attraverso Astral, sta realizzando importanti interventi, come il raddoppio della tratta Riano-Morlupo, che consentiranno di ammodernare un’infrastruttura ferroviaria che negli anni passati non era mai stata oggetto di interventi di riqualificazione e manutenzione”, ha detto Ghera.

– Fonte Regione Lazio –

(ITALPRESS).