MILANO (ITALPRESS) – Sulla scia del recente successo nei palasport, con la tripletta da tutto esaurito all’Unipol Forum di Milano, il viaggio live di Ghali prosegue il prossimo anno sui palchi dei principali festival estivi. E’ stato annunciato oggi, infatti, il Ghali – Summer Tour 2025, 11 nuovi appuntamenti -prodotti da Vivo Concerti – in programma nei mesi di luglio e agosto nel cartellone delle più suggestive rassegne musicali italiane a cielo aperto. Artista in grado di stupire a ogni show fondendo con naturalezza universi artistici lontani in un unico evocativo storytelling, Ghali porterà con sè anche nel 2025 i messaggi che hanno lasciato il segno nel suo ultimo tour, come quello contenuto in Niente Panico, il suo ultimo singolo pubblicato lo scorso ottobre da Warner Music Italy, invito personale e collettivo a non lasciarsi sopraffare dalla paura e a coltivare la fiducia nelle proprie capacità e nel futuro.

Con il Summer Tour 2025 Ghali toccherà: Codroipo (UD), il 4 luglio a Villa Manin; Padova, il 5 luglio allo Sherwood Festival; Lucca, l’11 luglio al Lucca Summer Festival; Alba (CN), il 12 luglio al Collisioni Festival; Roma, il 15 luglio al Rock in Roma; Barletta (BA), il 25 luglio al The Best Music Festival al Fossato del Castello; Baia Domizia (CE), il 26 luglio all’Arena ei Pini; Catania, il 12 agosto a Sotto il Vulcano Fest alla Villa Bellini; Roccella Jonica (RC), il 13 agosto al Roccella Summer Festival; Campobasso, il 23 agosto all’Area Eventi Nuovo Romagnoli; San Benedetto del Tronto (AP), il 29 agosto al San B. Sound.

