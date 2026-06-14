Dal jazz al reggaeton, il “Sacro Tour” di Serena Brancale fa ballare Roma

ROMA (ITALPRESS) – Due ore di grande musica ‘a tutto campo’, dal jazz al reggaeton, tra omaggi alla sua Puglia e a Lucio Dalla. I mille e più volti di Serena Brancale hanno conquistato il caldo pubblico della Cavea Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma.

Il suo “Sacro Tour”, che ha aperto ufficialmente il Roma Summer Fest 2026, ha mantenuto in pieno le aspettative: un mix di energia e spiritualità, groove e introspezione, radici e sperimentazione. Un autentico viaggio musicale iniziato con “Al mio paese”, brano estivo inciso con Levante e Delia, e “La zia”. Suoni gitani e spagnoleggianti (“Il flamenco è la mia passione), un ringraziamento a Roma (“La mia seconda casa, mi ha accolto a braccia aperte”), poi l’unico ospite della serata ma davvero speciale: Fiorella Mannoia. Tra le due la complicità giusta per duettare con “Oh che sarà” e ballare con le note di “Anema e core“.

Brancale tiene il palco da artista vera, scherzando in dialetto e omaggiando, oltre la sua Bari, Lucio Dalla con un medley con la loop-station e Tullio De Piscopo con “Andamento lento”. “Contro ogni oppressione, scegliamo sempre la pace”, dice la 37enne pugliese, che lascia la ribalta alla chitarrista e cantautrice Alessandra Tumolillo e poi si veste in total white per offrire al suo pubblico le emozioni di “Qui con me“, pezzo presentato all’ultimo Festival di Sanremo e dedicato alla madre. Poi ancora la sua versione ‘dance’ e due bis che fanno ballare tutta la Cavea grazie anche ad una band davvero all’altezza e a otto ballerini (bravo e simpatico Klem, che ha aperto il concerto).

Il tour estivo di Brancale, prodotto da Vivo Concerti e Isola degli Artisti, proseguirà mercoledì 17 a Capannori (Lu) per concludersi il 3 ottobre al PalaFlorio, nella sua Bari.

-Foto ufficio stampa Brancale-

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