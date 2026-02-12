VENEZIA (ITALPRESS) – E’ stata simbolicamente inaugurata oggi dall’Assessore alla Sanità della Regione Veneto, Gino Gerosa, una nuova ambulanza donata all’Ospedale di Castelfranco Veneto da Confartigianato Imprese Marca Trevigiana e dal gruppo di Treviso dell’Associazione Nazionale Anziani e Pensionati. Il mezzo ha un valore di circa 100 mila euro ed è destinato al servizio nell’ambito del Suem 118.

Con Gerosa, erano presenti il Presidente della Provincia di Treviso Marco Donadel, l’assessore alla sanità del Comune di Castelfranco Oscar Miotti, il Direttore Generale dell’Ulss 2 Marca Trevigiana Francesco Benazzi, Armando Sartori e Italo Scapinello, rispettivamente Presidenti di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana e Anap Gruppo Treviso. Per l’Assessore Gerosa, “Si è trattato di un gesto di grande significato, perché il sostegno del mondo esterno a quello della sanità ha avuto nel passato e avrà nel futuro un ruolo sempre più importante. Un’ambulanza è una risorsa preziosa, così come molto importante è la scelta solidaristica di queste due Associazioni”.

– foto ufficio stampa Regione Veneto –

(ITALPRESS).