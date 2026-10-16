Germania: colosso biofarmaceutico inaugura nuovo centro R&S a Shanghai

"Abbiamo avvertito un forte sostegno in tutta la Cina, dove la normativa ha accolto con grande favore l'innovazione". L'azienda biofarmaceutica tedesca Boehringer Ingelheim ha inaugurato il suo nuovo centro di ricerca e sviluppo a Shanghai, in Cina, con l'obiettivo di potenziare lo sviluppo clinico nelle fasi iniziali e altre competenze. (XINHUA/ITALPRESS) mec/(Fonte video: Xinhua)