Cina: Yin Yuzhen tra le 100 eroine della FAO per la lotta alla desertificazione

Yin Yuzhen, pioniera cinese nella lotta alla desertificazione, ieri è stata inserita tra le "100 eroine dei sistemi agroalimentari e dello sviluppo rurale" della FAO. Yin, che ha dedicato oltre quattro decenni a piantare alberi nel deserto cinese di Mu Us, racconta come si è trasformata questa terra un tempo arida. (XINHUA/ITALPRESS) mec/(Fonte video: Xinhua)