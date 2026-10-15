Svizzera: colosso logistico vede opportunità in espansione globale marchi cinesi

I marchi cinesi puntano ai mercati globali, creando nuove opportunità per i partner internazionali. Un dirigente del settore logistico ha affermato che l'azienda ha siglato 25 accordi quadro per la fornitura di servizi con multinazionali cinesi per sostenere la loro crescita all'estero. Il loro obiettivo condiviso è portare i marchi e i prodotti cinesi a un maggior numero di clienti in tutto il mondo. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)