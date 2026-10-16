Home Video News Xinhua Cina: insegnante USA in pensione racconta amicizia con eroina ecologista cinese
Cina: insegnante USA in pensione racconta amicizia con eroina ecologista cinese
"La nostra amicizia è un dono del cielo": l'insegnante statunitense in pensione Ronald Sakolsky racconta la sua amicizia con l'eroina ecologista cinese Yin Yuzhen. Oltre 20 anni fa, Sakolsky ha donato 5.000 dollari per sostenere gli sforzi di Yin nella piantumazione di alberi. Oggi, gli oltre 50.000 alberi cresciuti grazie a quella donazione rappresentano una testimonianza vivente dell'amicizia tra i due popoli. (XINHUA/ITALPRESS) mec/(Fonte video: Xinhua)