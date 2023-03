TBILISI (GEORGIA) (ITALPRESS/MNA) – Ancora forte tensione in Georgia. Alcuni manifestanti anti-europeisti a Tbilisi hanno ammainato la bandiera dell’Unione Europea solitamente appesa a un pennone vicino alla facciata del Parlamento e l’hanno bruciata.

Gli attivisti, appartenenti al Movimento conservatore, chiedono che venga indetto un referendum sulla legge relativa agli “agenti stranieri”, che il partito governativo Sogno Georgiano aveva revocato nei giorni scorsi dopo diverse manifestazioni europeiste nella capitale, che avevano provocato anche scontri con le forze dell’ordine e decine di feriti.

Ieri il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel aveva incontrato a Bruxelles la presidente georgiana Salomè Zourabichvili, per discutere, tra l’altro delle riforme necessarie per far avanzare la candidatura della Georgia all’adesione all’Unione Europea.

