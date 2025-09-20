Genova, Vigili del Fuoco recuperano sei persone che avevano perso l’orientamento

GENOVA (ITALPRESS) – Due interventi di ricerca persone disperse portati a termine con esito positivo stanotte dai vigili del fuoco di Genova. A Montarlone recuperati 4 cercatori di funghi che avevano perso l’orientamento, a Moconesi soccorsi 2 turisti stranieri nei boschi di San Rocco.
-Foto Vigili del Fuoco-
(ITALPRESS).
