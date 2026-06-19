Tg Sport – 19/6/2026

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Mondiali: il Canada travolge il Qatar 6-0 ma perde Koné - Mondiali: Messico ai sedicesimi, Corea del Sud ko 1-0 - Inter: ufficiale il rinnovo di Chivu fino al 2028 - Milan: Krösche sfuma, per la dirigenza spunta l'ipotesi interna - Juventus: assalto a Lucumì, contatti col Psg per Kolo Muani - Calcio in lutto: è morto Igor Protti, lo "Zar" del gol - Palermo: passi avanti per Euro 2032 e tournée in Australia - Basket: l'Olimpia Milano è campione d'Italia, Reyer Venezia battuta - Formula 1: la Mercedes ritira il ricorso sul GP di Monaco - Nepi "Progetto Illumina per fare praticare sport a tutti ogni giorno" gsl