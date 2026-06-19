Caccia, Pecoraro Scanio “Il Governo ritiri la legge sparatutto”

ROMA (ITALPRESS) - “Il Governo ritiri immediatamente legge sparatutto. Siamo di fronte a una norma vergognosa sotto ogni profilo, tanto che perfino all’interno della maggioranza di centrodestra sono emerse divisioni e perplessità. Evidentemente anche alcuni parlamentari della maggioranza comprendono la gravità di una proposta che mette a rischio la tutela della fauna e della biodiversità del nostro Paese”. Lo dice Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde e promotore della Rete EcoDigital. “Pensare di consentire l’attività venatoria anche nei periodi più delicati per la fauna selvatica, come quelli della nidificazione e della migrazione degli uccelli, e di ampliare ulteriormente le possibilità di abbattimento di specie protette, rappresenta una scelta inaccettabile che espone l’Italia a una gravissima figuraccia internazionale - aggiunge -. Il nostro Paese è da sempre uno dei più ricchi d’Europa in termini di biodiversità e dovrebbe essere un modello di tutela ambientale, non un esempio negativo”. fsc/mca3 (fonte: Fondazione UniVerde)