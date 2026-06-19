RFI, Isi “Al lavoro sull’infrastruttura del futuro, 1300 cantieri operativi”

ROMA (ITALPRESS) - "Abbiamo 1300 cantieri operativi tutti i giorni, grazie ai finanziamenti del PNRR stiamo realizzando quella che è l'infrastruttura del futuro, più affidabile, più radicata, più interconnessa". Così l'ad di RFI, Aldo Isi, a margine degli Stati generali dei Trasporti e della Logistica organizzati da Confindustria a Roma. "Lavoriamo su quelli che sono sostanzialmente i corridoi europei: l'asse orizzontale, quindi Milano-Brescia e Brescia-Verona, i collegamenti con i porti - uno su tutti Milano-Genova con il terzo valico - e poi finalmente il sud Italia, con l'asse importantissimo Napoli-Bari: nel 2026 attiviamo un'importante tratta, dal 1° luglio sarà operativo il collegamento diretto Napoli-Lecce. E non dimenticherei la Sicilia che fa parte sempre di questi investimenti, dove abbiamo tutti i cantieri operativi per il collegamento Palermo-Catania-Messina". col4/sat/gsl