ROMA (ITALPRESS) – GE HealthCare – azienda leader a livello mondiale nell’innovazione della tecnologia medica, della diagnostica farmaceutica e delle soluzioni digitali – e Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS a Roma, hanno siglato una partnership con l’obiettivo di avviare una collaborazione strategica nelle aree oncologia, cardiologia, ostetricia e ginecologia, formazione e digitale.

L’accordo di partnership, si legge in una nota, nasce da una visione condivisa e dalla volontà comune di individuare soluzioni sempre più avanzate per migliorare l’outcome clinico, l’esperienza dei pazienti e l’intero percorso di cura in aree strategiche come quelle individuate nell’ambito della collaborazione. Tali soluzioni, basate sulle nuove tecnologie, potranno riguardare le aree della diagnosi di precisione, dell’assistenza digitale integrata e remota, dell’interoperabilità dei sistemi, dell’uso dell’Intelligenza Artificiale, della selezione di terapie mirate e delle terapie guidate dalle immagini.

“Crediamo che lo sviluppo di partnership forti sia la chiave per migliorare i percorsi di cura e gli outcome clinici. Le nuove tecnologie possono rappresentare un supporto fondamentale nel lavoro quotidiano dei medici, per velocizzare le procedure e ottimizzare i processi, offrire cure migliori e ridurre i costi, migliorando l’efficienza. Il Policlinico Gemelli rappresenta un’eccellenza nelle aree cardiologica, oncologica e ginecologica e riteniamo che sia il partner ideale per lo sviluppo e l’applicazione di nuove soluzioni e nuovi modelli che possano diventare delle best practice per la sanità italiana”, ha dichiarato Antonio Spera, AD di GE HealthCare Italia.

“La collaborazione tra la Fondazione Policlinico Gemelli IRCCS e GEHC testimonia la nostra volontà di rendere la ricerca scientifica che svolgiamo sempre più orientata a migliorare i risultati delle terapie che offriamo ai nostri pazienti, la sostenibilità economica di sistema dei processi sanitari e anche l’esperienza dei pazienti nel loro percorso di cure – ha detto il professor Marco Elefanti, Direttore Generale della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS -. Tecnologie, ricerca scientifica e assistenza clinica rappresentano, oggi più che mai, un insieme indissolubile; riteniamo che il confronto e la collaborazione tra due istituzioni leader nei rispettivi settori possano offrire nuovi orizzonti per lo sviluppo di soluzioni innovative”.

“La fusione tra tecnologie, strumenti digitali e nuovi paradigmi di ricerca e cura sul fronte dell’assistenza sanitaria impone una nuova strategia di collaborazione tra le strutture ospedaliere di avanguardia e il mondo della ricerca industriale – ha spiegato l’ingegner Giovanni Arcuri, Direttore Direzione Tecnica, Ict e Innovazione Tecnologie Sanitarie del Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS -. La collaborazione tra il nostro Policlinico e GEHC nasce proprio con questo obiettivo, con particolare riferimento ai temi legati ai nuovi paradigmi di assistenza in cardiologia e oncologia, allo sviluppo di nuovi modelli di formazione per il personale sanitario che sempre più deve confrontarsi con tecnologie avanzatissime, allo sviluppo di sistemi di digital health che consentano oggi di personalizzare il processo di cura analizzando grandi quantità di dati relativi al paziente. Si tratta di ‘unire le forzè tra le nostre istituzioni per lo sviluppo di un programma comune finalizzato a rendere disponibili ai pazienti in modo più rapido i benefici che la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica possono apportare ai modelli di cura”.

“La collaborazione tra Fondazione Gemelli IRCCS e GEHC – ha spiegato la professoressa Evis Sala, Direttore del Centro Avanzato di Radiodiagnostica della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRRCS – trasformerà e migliorerà la cura dei nostri pazienti grazie all’integrazione dei flussi di dati clinici disponibili in un’unica piattaforma a cui potranno accedere simultaneamente medici, pazienti e team multidisciplinari”.

foto ufficio stampa Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, da sinistra Massimo Massetti, Camilla Nero, Marco Elefanti, Antonio Spera, Evis Sala.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com