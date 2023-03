ROMA (ITALPRESS) – La notizia secondo cui il Global Combat Air Program andrebbe avanti con una partecipazione non paritaria dei tre paesi membri “è totalmente speculativa. Le attività Regno Unito-Giappone-Italia sullo sforzo GCAP stanno procedendo bene prendendo piede nel Programma in conformità con i principi registrati congiuntamente dal Memorandum Of Cooperation firmato lo scorso dicembre. Le tre Nazioni stanno costantemente e rapidamente lavorando insieme su un partenariato informato dal principio condiviso di partenariato paritario come affermato dai tre Primi Ministri con la dichiarazione ministeriale congiunta dello scorso dicembre”. Lo precisa il ministero della Difesa italiano.

– foto Agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).