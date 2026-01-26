TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – L’ufficio del premier israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato domenica sera che Israele riaprirà il valico di Rafah, tra Gaza e l’Egitto, dopo aver completato un’operazione militare per recuperare il corpo dell’ultimo ostaggio deceduto, il sergente maggiore Ran Gvili. L’annuncio ha fatto seguito a una riunione del Consiglio dei ministri sulla sicurezza sulla questione, e mentre Israele si trova ad affrontare significative pressioni internazionali per riaprire il valico di Rafah.

“Nell’ambito del programma dei 20 punti del presidente Trump, Israele ha accettato di aprire il valico di Rafah con un’apertura limitata al solo passaggio pedonale, con un completo meccanismo di controllo israeliano. L’apertura del valico è subordinata al ritorno di tutti gli ostaggi vivi e all’impegno al 100% da parte di Hamas per localizzare e restituire tutti gli ostaggi deceduti”, si legge nella nota dell’ufficio di Netanyahu.

L’esercito israeliano “sta conducendo in queste ore un’operazione mirata per sfruttare tutte le informazioni di intelligence ottenute nell’ambito dello sforzo per localizzare e restituire l’ostaggio caduto Ran Gvili. Al termine dell’operazione e in accordo con gli Stati Uniti, Israele aprirà il valico di Rafah”, prosegue. Sebbene la dichiarazione dell’ufficio di Netanyahu non abbia fornito una tempistica specifica per l’operazione dell’esercito volta a recuperare il corpo di Gvili, un funzionario statunitense ha dichiarato al Times of Israel che Washington prevede che la ricerca durerà diversi giorni, consentendo la riapertura di Rafah entro la fine di questa settimana.

PALESTINESE UCCISO DALL’IDF

Un uomo palestinese è stato ucciso questa mattina dalle forze di difesa israeliane (Idf) a nord-est di Gaza City. Lo riferisce l’agenzia di stampa palestinese Wafa, secondo cui l’uomo è stato colpito alla testa nella zona di Zarqa, nel quartiere di Tuffah, a nord-est di Gaza City. Nel frattempo, una ragazza è stata ferita dal fuoco dell’esercito israeliano a ovest di Khan Younis, nella Striscia di Gaza meridionale. Al momento le Idf non hanno commentato.

