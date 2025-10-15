Gaza, Trump “Se Hamas non rispetta gli accordi l’Esercito israeliano tornerà a combattere”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Se Hamas non rispetterà l’accordo di cessate il fuoco l‘Esercito israeliano “potrà tornare a combattere non appena lo dirò io”. Così il presidente americano Donald Trump in un’intervista telefonica alla “CNN”.

“Quello che sta succedendo con Hamas, verrà risolto rapidamente – ha aggiunto Trump -. Hamas sta sgomberando le bande, le bande violente”. Cosa succederebbe se Hamas si rifiutasse di disarmare? “Israele tornerà in piazza non appena lo dirò io. Se Israele potesse entrare e farli fuori, lo farebbe”. “Ho dovuto trattenerli”.

