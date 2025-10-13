ROMA (ITALPRESS) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha guardato una diretta del rilascio degli ostaggi israeliani da Gaza mentre è a bordo di Air Force One prima di atterrare in Israele. Lo riportano i media israeliani. Successivamente Trump è atterrato ed è stato accolto all’aeroporto Ben Gurion a Tel Aviv dal presidente di Israele, Isaac Herzog, e dal premier israeliano, Benjamin Netanyahu e dalla moglie Sara.

Presenti anche l’inviato di Trump per il Medio Oriente, Steve Witkoff, il genero di Trump, Jared Kushner, e la figlia Ivanka. Subito dopo essere sceso dalla scaletta dell’aereo, Trump ha parlato per alcuni minuti con Herzog e Netanyahu e successivamente con la figlia e Kushner e con Witkoff. Il presidente statunitense è poi salito sull’automobile del convoglio che lo porterà fuori dallo scalo per i primi incontri. Sulla stessa automobile sono saliti anche Netanyahu e la moglie.

“E’ un grande onore per me. Una giornata grandiosa e bella. Un nuovo inizio”. Questo il messaggio scritto dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sul libro degli ospiti dopo il suo arrivo alla Knesset, il parlamento israeliano, dove a breve pronuncerà un discorso.

La visita di Trump in Israele, in concomitanza con il rilascio degli ostaggi rapiti il 7 ottobre 2023, durerà circa quattro ore ed è previsto il suo intervento nella plenaria della Knesset, il parlamento israeliano, e l’incontro con i familiari degli ostaggi. Successivamente decollerà verso l’Egitto per il vertice su Gaza alla presenza di leader regionali e internazionali, tra cui la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

