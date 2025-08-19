DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – Il Qatar ha confermato che Hamas ha risposto positivamente alla proposta di cessate il fuoco a Gaza, che prevede una tregua di 60 giorni, ma non ha ancora ricevuto alcuna risposta da Israele. Lo riferisce l’emittente Al Jazeera.

“La politica di Israele è coerente e non è cambiata. Israele chiede il rilascio di tutti i 50 ostaggi in linea con i principi stabiliti dal governo per la fine della guerra. Siamo alle fasi conclusive della sconfitta definitiva di Hamas e non lasceremo indietro nessun ostaggio”. Così, come riportano alcuni media israeliani, una fonte politica di alto livello, in merito alla posizione di Israele dopo la nuova proposta per una tregua nella Striscia di Gaza.

MINISTERO DELLA SALUTE “60 MORTI IN 24 ORE”

Il ministero della Salute a Gaza, gestito da Hamas, ha reso noto che almeno 60 persone sono state uccise e altre 343 sono rimaste ferite nelle ultime 24 ore. Secondo quanto rilancia Al Jazeera, il ministero ha precisato che molte persone “rimangono sotto le macerie” dopo gli attacchi israeliani, e che le ambulanze e le squadre della Protezione Civile non sono in grado di raggiungerle. Sempre secondo il ministero, il bilancio complessivo delle vittime degli attacchi israeliani è salito a 62.064 dal 7 ottobre 2023, con 156.573 feriti. La nota ha segnalato infine tre decessi in 24 ore dovuti a fame e malnutrizione, che portano quindi il totale a 266, tra cui 112 bambini.

LA DIFESA ITALIANA DISTRIBUISCE OLTRE 100 TONNELLATE DI AIUTI UMANITARI

