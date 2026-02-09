Gaza, 4 palestinesi uccisi dall’IDF dopo un attacco ai soldati

TEL AVIV (ISTAELE) (ITALPRESS) – L’esercito israeliano ha ucciso quattro uomini armati palestinesi che erano usciti da un tunnel e avevano attaccato i soldati a Rafah, nella Striscia di Gaza meridionale. Lo riferiscono le Forze di difesa israeliane (Idf), aggiungendo che durante le operazioni di rastrellamento a Rafah est, quattro terroristi sono stati identificati mentre uscivano da un tunnel e aprivano il fuoco contro le truppe della Settima Brigata corazzata. Le Idf affermano che i soldati hanno risposto al fuoco “ed eliminato i quattro terroristi”. Non ci sono notizie di vittime israeliane nell’incidente.

Le Idf affermano che l’attacco è una “palese violazione del cessate il fuoco” tra Israele e Hamas e considera l’incidente “gravemente”. Secondo le stime delle Idf, decine di miliziani di Hamas sarebbero intrappolati sottoterra nell’area orientale di Rafah, sul lato israeliano della linea del cessate il fuoco. Le Idf hanno riferito di averne uccisi o catturati circa 40 negli ultimi mesi.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS)