Gaza, ministero Hamas: “Quasi 100 morti nelle ultime 24 ore”

GAZA (ITALPRESS) – Almeno 98 palestinesi, tra cui 51 in attesa di ricevere gli aiuti umanitari, sono stati uccisi e 603 feriti negli attacchi israeliani a Gaza nelle ultime 24 ore. Lo riferisce il ministero della Salute di Gaza, controllato dal gruppo terroristico Hamas.

Il conteggio include quattro persone morte per fame nelle ultime 24 ore, ha affermato il ministero, portando il bilancio delle vittime legate alla fame a 197, tra cui 96 bambini. Il numero totale di richiedenti aiuti umanitari uccisi dal 27 maggio, quando Israele ha introdotto un nuovo meccanismo di distribuzione degli aiuti attraverso la Gaza Humanitarian Foundation, ha raggiunto quota 1.706, con oltre 12.030 feriti, si legge nella dichiarazione. I dati del ministero di Hamas non possono essere verificati in modo indipendente.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).