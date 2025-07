GAZA (PALESTINA) (ITALPRESS) – Due persone sono state uccise e altre sono rimaste ferite dal fuoco israeliano questa mattina mentre erano in fila per ricevere gli aiuti umanitari vicino all’asse Netzarim, nella Striscia di Gaza centrale. Lo riferisce l’agenzia di stampa palestinese Wafa. Al momento l’esercito israeliano non ha commentato.

MEDIA ISRAELE “IMPROBABILE ANNESSIONE DI GAZA”

Sarebbe estremamente improbabile che i piani israeliani di annettere parti di Gaza si concretizzino e vengono divulgati alla stampa solo per minacciare il gruppo terroristico Hamas e convincerlo ad attenuare le sue richieste riguardo a un accordo di ostaggi e cessate il fuoco. Lo hanno dichiarato un ministro del governo israeliano e un membro della coalizione di governo, entrambi anonimi, citati dal quotidiano Haaretz. L’annessione della Striscia di Gaza da parte di Israele “non è affatto sul tavolo”, ha detto il ministro. L’altra fonte di Haaretz, un esponente della coalizione ha affermato: “Trovo molto improbabile che ciò accada. In questo momento, stiamo cercando di minacciare Hamas su quello che sopporterebbe meno: perdere territori”.

