Gaza, Malta si unisce agli appelli internazionali per fermare l’occupazione

LA VALLETTA (ITALPRESS/MNA) – Il vice primo ministro e ministro degli Affari Esteri di Malta, Ian Borg, ha esortato Israele ad abbandonare il piano di occupazione di Gaza, avvertendo che peggiorerebbe una crisi umanitaria già gravissima. Il gabinetto di sicurezza israeliano ha recentemente approvato un piano per prendere il controllo della città di Gaza, suscitando dure condanne da parte di numerosi Paesi.

In un post su X, Borg ha avvertito che la mossa “peggiorerà la crisi umanitaria e le condizioni crudeli in cui sono detenuti gli ostaggi”, rinnovando l’appello per un cessate il fuoco.

