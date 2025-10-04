ROMA (ITALPRESS) – Israele si sta preparando ad attuare la prima fase del piano in 20 punti del presidente Usa, Donald Trump, per fare tornare gli ostaggi e mettere fine alla guerra a Gaza. Lo afferma l’Ufficio del premier Netanyahu citato dai media israeliani.
I vertici politici israeliani, secondo quanto riportato dal Times of Israel, avrebbero ordinato all’Idf di ridurre “al minimo” la campagna per conquistare Gaza City. Avrebbero dato l’ordine di portare avanti solo “manovre difensive”, subito dopo i colloqui Israele-Usa in seguito all’apertura di Hamas al piano di Trump.
-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).
