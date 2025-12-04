Gaza, Israele conferma: Hamas ha consegnato il corpo del penultimo ostaggio

TEL AVIV (ITALPRESS) – Il corpo consegnato da Hamas alle autorità israeliane attraverso la Croce rossa appartiene a Sutthisak Rinthalak, cittadino thailandese rapito il 7 ottobre 2023. Lo fa sapere l’ufficio del premier di Israele, Benjamin Netanyahu, dopo la conclusione dell’autopsia.
Rinthalak lavorava nell’agricoltura in Israele, è stato assassinato il 7 ottobre nel kibbutz Be’eri e il suo corpo è stato rapito e condotto nella Striscia di Gaza e trattenuto dalla Jihad islamica. Resta a Gaza un ultimo rapito, il sergente Ran Gvoili.
