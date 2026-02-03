Gaza, il secondo gruppo di palestinesi rientra attraverso il valico di Rafah. Media “Negato ingresso ad altri 30”

Mandatory Credit: Photo by Omar Ashtawy/APAImages/Shutterstock (16501488n) A number of patients, accompanied by their companions, left the Al-Amal Hospital, run by the Palestinian Red Crescent Society, in Khan Younis, heading towards the Rafah border crossing after Israel allowed it to open for the second consecutive day. They will travel abroad for medical treatment. The reopening of the crossing, which was demanded by the United Nations and aid organizations, is a key part of the second phase of US President Donald Trump's ceasefire plan for Gaza, where the humanitarian situation remains dire two years after the war. Khan Younis, southern Gaza Strip, February 2, 2026. A number of patients, accompanied by their companions, left the Al-Amal Hospital, run by the Palestinian Red Crescent Society, in Khan Younis,, Gaza city, Gaza Strip, Palestinian Territory - 03 Feb 2026

RAFAH (ITALPRESS) – Questa mattina è arrivato al valico di Rafah il secondo gruppo di palestinesi rientrati nella Striscia di Gaza, dopo aver ricevuto cure mediche e assistenza sanitaria negli ospedali egiziani, ha riferito l’emittente Al Qahera News. Il primo gruppo aveva attraversato il confine ieri. Il valico di Rafah è stato riaperto in entrambe le direzioni dopo la chiusura imposta da Israele dal lato palestinese nel maggio 2024, consentendo il transito dei cittadini dopo mesi di sospensione.

MEDIA “NEGATO INGRESSO A GAZA A 30 PALESTINESI A RAFAH”

Il primo giorno di riapertura del valico di Rafah, al confine con l’Egitto, a 30 palestinesi che avevano tentato di rientrare nella Striscia di Gaza è stato negato l’ingresso. Il ministero dell’Interno palestinese ha confermato che 12 persone sono entrate nella Striscia dall’Egitto, e un servizio dell’emittente televisiva qatariota Al-Araby ha affermato che “30 dei 42 palestinesi rientrati nella Striscia sono stati rimandati in territorio egiziano”. Fonti palestinesi hanno riferito all’emittente che uomini armati e mascherati hanno fermato coloro che cercavano di entrare a Gaza “a 500 metri dal valico di Rafah e li hanno trasferiti a un posto di blocco israeliano, dove sono stati interrogati e i loro beni sono stati confiscati”.

IDF “SCOPERTI PROIETTILI SU LATO ISRAELIANO LINEA GIALLA A GAZA”

Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno localizzato e distrutto un nascondiglio di oltre 100 proiettili di mortaio durante le operazioni di pulizia sul lato israeliano della linea di cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. Lo riferiscono le Idf su X, aggiungendo che i 110 mortai, diversi razzi e altre attrezzature militari sono stati conservati all’interno di borse con il logo dell’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione (Unrwa). In passato, Israele ha accusato l’Unrwa di avere tra i suoi collaboratori membri di Hamas.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE