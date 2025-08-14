Gaza, Hamas “Altri 4 morti per carestia e 23 per i raid israeliani”

GAZA (ITALPRESS) – Il ministero della Salute di Gaza, controllato da Hamas, ha registrato altri quattro decessi per fame nelle ultime 24 ore. L’ultimo conteggio porta a 239 il numero totale di palestinesi morti di fame durante l’operazione militare israeliana a Gaza, inclusi 106 bambini. Inoltre, è salito a 23 morti il bilancio delle vittime provocate dai raid israeliani su Gaza, secondo fonti sanitarie citate dalla TV del Qatar Al-Jazeera. Dieci delle vittime erano in fila per ricevere gli aiuti umanitari.

