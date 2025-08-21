Gaza, Hamas “271 vittime della malnutrizione, tra cui 112 bambini”. Guterres “Cessate il fuoco immediato”

GAZA (PALESTINA) (ITALPRESS) – Il ministero della Salute della Striscia di Gaza ha dichiarato di aver registrato due decessi dovuti a carestia e malnutrizione nelle ultime 24 ore. Il ministero ha affermato che il numero totale delle vittime della carestia e della malnutrizione è salito a 271, tra cui 112 bambini.

GUTERRES “FONDAMENTALE UN CESSATE IL FUOCO IMMEDIATO”

“È fondamentale raggiungere immediatamente un cessate il fuoco a Gaza e il rilascio incondizionato di tutti gli ostaggi, ed evitare la morte e la distruzione di massa che un’operazione militare contro Gaza inevitabilmente causerebbe. Allo stesso tempo, la decisione delle autorità israeliane di espandere la costruzione di insediamenti illegali, che dividerebbe la Cisgiordania, deve essere revocata. Qualsiasi costruzione di insediamenti costituisce una violazione del diritto internazionale”. Così il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres.

