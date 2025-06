GAZA (PALESTINA) (ITALPRESS) – Almeno 24 palestinesi sono stati uccisi e decine di altri sono rimasti feriti questa mattina a causa degli spari dell’esercito israeliano nei pressi del centro per la distribuzione di aiuti umanitari nella zona di Mawasi, a Rafah, nella Striscia di Gaza meridionale. Lo riportano fonti sanitarie di Gaza controllate dal gruppo armato Hamas. Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno dichiarato di aver sparato ad “alcuni sospetti che avanzavano verso le truppe” durante il movimento dei palestinesi lungo i percorsi designati verso i siti di distribuzione degli aiuti nella Striscia di Gaza meridionale. Secondo l’esercito, i sospetti hanno deviato dai percorsi designati.

“Le Idf sono a conoscenza delle segnalazioni di vittime e i dettagli dell’incidente sono in fase di analisi”, ha affermato l’esercito, aggiungendo che consente alla Gaza Humanitarian Foundation, che distribuisce gli aiuti, “di operare in modo indipendente per consentire la distribuzione degli aiuti ai residenti di Gaza, e non ad Hamas”.

“Le truppe delle Idf non stanno impedendo l’arrivo di civili di Gaza ai siti di distribuzione degli aiuti umanitari. I colpi di avvertimento sono stati sparati a circa mezzo chilometro di distanza dal sito di distribuzione degli aiuti umanitari verso diversi sospetti che si sono avvicinati alle truppe in modo tale da rappresentare una minaccia per loro”, ha dichiarato l’esercito. La Gaza Humanitarian Foundation (Ghf) ha dichiarato che tutta la distribuzione degli aiuti è avvenuta “senza incidenti”. “Non controlliamo l’area al di fuori dei nostri siti di distribuzione e le vicinanze e non siamo a conoscenza delle attività dell’esercito israeliano al di fuori del nostro perimetro, che è ancora una zona di guerra attiva”, ha affermato la Ghf nella sua dichiarazione.

TRE MORTI ISRAELIANI NEL NORD DI GAZA

Le Forze di difesa israeliane hanno annunciato la morte di tre soldati israeliani della Brigata Givati durante le operazioni a Jabalia, nel nord della Striscia di Gaza: Lior Steinberg, Ofek Barhana e Omer Van Gelder. In una nota diffusa su X, le Idf fanno sapere che altri due militari sono rimasti feriti mentre si trovavano a bordo di un Humvee a Jabalia quando sono stati colpiti da un ordigno esplosivo collocato dai miliziani palestinesi. Il bilancio delle vittime israeliane nell’offensiva terrestre contro Hamas a Gaza e nelle operazioni militari lungo il confine con la Striscia sale a 423.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).