Gaza, Hamas “24 morti negli ultimi raid israeliani”

ROMA (ITALPRESS) – Ventiquattro persone sono state uccise e altre decine ferite nei bombardamenti israeliani su Gaza City e Khan Younis, nel centro e nel sud della Striscia di Gaza, dall’alba di oggi. Lo riferiscono fonti sanitarie di Gaza, controllate dal gruppo armato islamista Hamas, citate dall’agenzia di stampa palestinese Wafa.

Nel quartiere Sikka, a Khan Younis, sono morte 11 persone, tra cui due bambini, mentre altre sono state ferite nei raid vicino a una tendopoli che ospita gli sfollati a Khan Younis. Cinque palestinesi, tra cui madre e figlia, sono morte in un bombardamento in un’area per sfollati a Jabaliya, nel nord di Gaza.

– foto IPA Agency –

