Gaza, Hamas “23 morti in raid di Israele nella notte”

ROMA (ITALPRESS) – I servizi di soccorso nella Striscia di Gaza hanno riferito che 23 persone sono state uccise negli attacchi delle Forze di difesa israeliane (Idf) effettuati nella notte.

Secondo i servizi di soccorso sotto il controllo di Hamas, dieci persone sono state uccise in un attacco sulle tende degli sfollati nel campo di Al-Mawasi a Khan Yunis, nel sud della Striscia, sette in un attacco al campo profughi di Jabalya, nel nord, e sei in un attacco a Beit Lahia, nella Striscia di Gaza settentrionale. La maggior parte delle vittime sarebbero donne e bambini, affermano i soccorsi.

